

Турция пообещала не пускать российские военные корабли в Черное море

01.02.2023 23:35





Анкара продолжает выступать против вхождения военных судов в Черное море и эскалации конфликта в регионе. Об этом, комментируя позицию Турции по поводу войны в Украине заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит агентство Anadolu.



«Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой», — сказал Чавушоглу.



По словам министра, война обязательно должна закончиться переговорами и справедливым миром для Украины. Однако, признал он, в первые месяцы вооруженных действий «предвидеть конец кризиса было проще, нежели сейчас».



«Диктуемый мир не найдет признания: ни Украина, ни Россия на это не пойдут», — считает министр.



Турция поддерживала Украину вооруженными беспилотниками Bayraktar TB2, которые помогли остановить наступление России на Киев и потопить флагман Черноморского флота России — крейсер «Москва».



За две недели до начала войны в Украине Турция впустила в Черное море шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота России: «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Минобороны РФ утверждало, что они прибыли для проведения учений, которые были назначены на 13–19 февраля.



Однако после вторжения Турция отказалась пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы корабли Тихоокеанского флота РФ, ожидавшие разрешения на вход более девяти месяцев. С тех пор турецкие власти заявляют, что, согласно конвенции Монтре, не будут открывать возможность пройти в акваторию Черного моря военным судам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





