

Больше всего преступлений, совершенных в Грузии в 2022 году, приходится на кражи

02.02.2023 11:37





В прошлом году в Грузии было зарегистрировано 54 435 преступлений, из них правоохранительными органами раскрыто 3 805 фактов (62,1%).



В частности, согласно статистическим данным МВД, больше всего преступлений – 15 862 случаев (8 477 раскрыто) приходится на кражи, затем следуют: домашнее насилие – 4 106 фактов (3 586 раскрыто) и угроза – 3 699 фактов (3 280 раскрыто).



Что касается других видов преступлений, то статистические данные таковы:



изнасилование – 176 (раскрыто 123), наркопреступления - 5471, (раскрыто 5170), должностные преступления – 577 (раскрыто 162), нарушение правового режима оккупированных территорий – 68 (раскрыто 46).



Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 3,39%. Вырос показатель раскрываемости преступлений – в январе-июле 2021 года правоохранительными органами раскрыто 49,82% из 56 343 зарегистрированных преступлений.





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