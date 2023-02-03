

Министр обороны Грузии проевл встречу с послом Франции

03.02.2023 13:13





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял нового чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.



Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул вклад Франции в процесс развития, трансформации, осуществления существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), усиления системы противовоздушной обороны. На встрече стороны обсудили вызовы безопасности в регионе и мире.



По словам министра обороны, на фоне современных вызовов и новой архитектуры безопасности в Европе для Грузии очень важно поддерживать Францию и укреплять партнерство в сфере обороны и безопасности. На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Францией.



Шераз Гасри, сменившая Диего Коласа на посту посла в Грузии, с 2017 года занимала должность политического советника в постоянном представительстве Франции при ООН; в 2015-2017 годах французский дипломат работала дипломатическим советником в Министерстве социальных дел и здравоохранения.







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