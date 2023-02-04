

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов

04.02.2023 13:25





США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. Соответствующую информацию распространяет Пентагон.



Поддержка включает средства воздушной обороны и высокоточные ракеты большой дальности GLSDB, а также снаряды для HIMARS и бронетехнику.



Как сообщает Reuters, новые ракетные комплексы GLSDB с дальностью более 150 километров сделают доступными для украинских военных все российские линии снабжения на востоке Украины, а также часть оккупированного Россией Крыма, который Москва аннексировала в 2014 году. Следует отметить, что радиус действия HIMARS составляет 77 километров.



«Министерство обороны сегодня объявило о новом важном пакете помощи для безопасности Украины. В общей сложности с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму 32 миллиарда долларов, и на 29,3 миллиарда долларов после неспровоцированного и незаконного вмешательства России в частности. Объявленная сегодня помощь включает в себя критически важные средства ПВО, которые помогут Украине защитить свой народ, а также бронетранспортеры и другую технику, которую Украина так эффективно использует, в том числе Javelin, противотанковые ракеты, артиллерию, технику, а также конвенционные и дальнобойные ракеты», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.







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