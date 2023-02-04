

The Wall Street Journal: Турецкие компании экспортировали в Россию товарые, необходимые для ее вооруженных сил

04.02.2023 14:17





Турецкие компании в течение прошлого года экспортировали в Россию машин, электроники, запасных частей и других товаров, необходимых ей для своих вооруженных сил, на десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.



Согласно изданию, обзор торговых данных показывает, как Москва может подпитывать свои военные действия, несмотря на международные санкции.



Данные показывают, что не менее 13 турецких компаний экспортировали продукции на сумму 18,5 млн долларов, включая изделия из пластика, резины и транспортные средства, как минимум 10 российским компаниям, находящимся под санкциями за свою роль в нападении России на Украину. Данные, изученные изданием, показывают, что турецкие компании отправили как минимум три партии продукции американского производства.



Среди компаний, получивших товары из Турции, оказались дочернее предприятие российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение», производящее системы вооружения для российского флота, а также «Промтехнология», занесенная в «черный список» за производство оружия для вооруженных сил России. Среди товаров, которые Россия закупала в Турции, в том числе были рулевые колеса и моторные фильтры американского производства для грузовых автомобилей.







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