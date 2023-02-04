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США передали Грузии более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности страны
04.02.2023 15:12
Соединенные Штаты передали Министерству обороны Грузии более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности страны.
Об этом сообщает Посольство США в Грузии.
«Сегодня мы передали более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности Министерству обороны Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены стратегическому партнерству с Грузией и будут продолжать укреплять Силы обороны Грузии», — заявили в посольстве.
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