

США передали Грузии более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности страны

04.02.2023 15:12





Соединенные Штаты передали Министерству обороны Грузии более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности страны.



Об этом сообщает Посольство США в Грузии.



«Сегодня мы передали более 140 тонн помощи для обеспечения безопасности Министерству обороны Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены стратегическому партнерству с Грузией и будут продолжать укреплять Силы обороны Грузии», — заявили в посольстве.





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