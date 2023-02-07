

Грузинские спасатели уже приступили к поисково-спасательным работам в зоне бедствия в Турции

07.02.2023 19:44





«Грузинские спасатели уже приступили к поисково-спасательным работам в зоне бедствия в Турции», — об этом заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава в эфире Первого канала Грузии.



«Как известно, они уже находятся в провинции Адиаман, участвуют в спасательных работах, мы с ними на связи, съемочные группы собираются освещать проделанную ими работу», — отметил посол.



На вопрос, в зависимости от масштаба бедствия, насколько достаточно ресурсов мобилизовано на месте, посол заявил, что все усилия направлены на этот регион.



«Как заявил президент Эрдоган, все усилия направлены на этот регион, жандармерия, армия, полиция, все направлены. Спасательная операция продолжается. Мы одними из первых откликнулись на звонок и приехали в кратчайшие сроки. Спасательные отряды из 17 стран, некоторые прибыли, некоторые будут в Турции сегодня и завтра. Как отметил президент, откликнулись и будут участвовать более 70 стран. Для нас важно, что сейчас зима, условия в районе сложные, местность гористая, и нужно вступать немедленно. Наши пожарные уже на месте, и спасательная операция началась. Весь район бедствия — это территория как две Грузии, где произошло землетрясение, поэтому понятно, какие масштабные работы предстоит провести в этом регионе», — отметил посол.







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