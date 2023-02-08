

Бадри Эсебуа, самый известный в Грузии грабитель, задержан на рассвете

08.02.2023 09:28





После двухлетнего розыска задержан Бадри Эсебуа, ограбивший банк в Зугдиди и захвативший тогда заложников. Об этом сообщают грузинские СМИ.



Согласно сообщениям, его задержали, рассвете когда он собирался перейти на временно оккупированную территорию Абхазии.



Напомним, что 21 октября 2020 года Эсебуа, вооруженный гранатой и автоматом, взял в заложники более 40 человек, требуя 500 тысяч долларов, . По итогам многочасовой полицейской спецоперации все они были освобождены, налетчик забрал деньги и скрылся в лесах Цаленджихского района.



Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.



Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.



Адвокат Иосиф Джанашия сообщил, что в настоящее время Эсебуа доставлен в тюрьму в Кутаиси.





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