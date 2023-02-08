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Из Грузии в Турцию дополнительно отправятся 40 пожарных-спасателей
08.02.2023 10:46
По информации МВД Грузии, грузинские спасатели всю ночь участвовали в спасательных работах в турецком городе Адыяман.
По сообщению МВД, в ходе спасательной операции по ликвидации последствий от землетрясения грузинские спасатели вытащили из-под завалов молодую женщину.
Как заявили в МВД, было принято решение направить из Грузии в Адыяман дополнительно 40 пожарных-спасателей, которые вскоре присоединятся к основной группе спасателей.
«По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию была отправлена специальная группа спасателей в составе 60-ти человек. Также было принято решение направить из Грузии в город Адыяман дополнительно 40 пожарных-спасателей, которые вскоре присоединятся к основной группе.
Группа грузинских пожарных-спасателей укомплектована пожарными, кинологами и собаками-спасателями, обученными для проведения мероприятий по ликвидации последствий землетрясения и спасательных работ.
Спасательная группа оснащена современными акустическими приборами, дронами, а также машиной связи и всеми видами соответствующей специальной спасательной техники.
Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили лично координирует спасательные действия грузинских пожарных-спасателей», — отмечается в информации.
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