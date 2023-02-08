|
|
|
МВД распространяет официальную информацию и видеоматериал о задержании Бадри Эсебуа
08.02.2023 10:57
Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальную информацию о задержании Бадри Эсебуа, разыскиваемого за ограбление и захват заложников филиала «Банка Грузии» в Зугдиди.
«МВД задержан Бадри Эсебуа 1988 года рождения, разыскиваемый за нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года.
Сотрудники департаментов полиции Самегрело-Земо Сванети, центральной криминальной полиции по особым поручениям, в результате совместно проведенных розыскных мероприятий следственных действий, в Самегрело задержали Б.Е., разыскиваемого с 2020 года по фактам принуждения, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также террористического акта и взятия в заложники в террористических целях.
Следствием установлено, что 21 октября 2020 года, вооруженный огнестрельным оружием и ручными гранатами, Б.Е. ворвался в филиал «Банка Грузии», расположенном на проспекте Звиада Гамсахурдия в Зугдиди, и взял в заложники находившихся там людей. После получения сообщения о налетчике, находящемся в филиале банка, на месте были мобилизованы правоохранители органов и начаты экстренные оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых полицией соответствующих мер заложники были освобождены. Эсебуа скрылся.
На месте задержания изъяты огнестрельное оружие и патроны.
Следствие ведется по статьям 150, 236, 323 и 329 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в информации МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна