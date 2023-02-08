

«Эсебуа был задержан примерно в 2 км от собственного дома» — «Mtavari Arkhi»

08.02.2023 13:59





Бадри Эсебуа, совершивший ранее нападение на филиал «Банка Грузии», был арестован примерно в 2 километрах от своего дома. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари Архи» (Mtavari Arkhi).



По данным телекомпании, он два года скрывался в доме родственника в селе Джихашкари Зугдидского района. Как сообщает «Мтавари архи», члены его семьи были доставлены в отделение полиции.



По данным телекомпании, Эсебуа сначала попросил родственников приютить его на 3 месяца, но позже уже не смог покинуть этот дом.



По словам адвоката Эсебуа Сосо Джанашия, в настоящее время задержанный переведен в Кутаиси.



Бадри Эсебуа был задержан сегодня, 8 февраля. По данным МВД, с места задержания изъяты огнестрельное оружие и патроны. На данном этапе МВД не разглашает дополнительную информацию по аресту.



Расследование ведется по статьям 150, 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии, в них речь идет о принуждении, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также террористических актах и захвате граждан в заложники в террористических целях.



Бадри Эсебуа находился в розыске два года после того, как в 2020 году совершил нападение на филиал «Банка Грузии», взял заложников, потребовал 500 тысяч долларов США и гарантии безопасности, после получения денег он скрылся.





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