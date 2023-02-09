|
|
|
Грузинские спасатели продолжают участие в спасательных работах в Турции
09.02.2023 10:49
Пожарные и спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в непрерывном режиме продолжают участвовать в спасательных мероприятиях и ликвидации последствий землетрясения в Турции.
По информации Министерства ВД, минувшей ночью после нескольких часов непрерывных и сложных спасательных мероприятий в городе Адыяман грузинские спасатели вытащили из-под завалов еще одного человека, которого доставили в медицинское учреждение.
«В Турецкую Республику уже прибыли 40 спасателей- пожарных службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Они присоединились к основному отряду грузинских пожарных и спасателей в городе Адыяман.
Для эффективных действий грузинских спасательных групп на месте создан полевой штаб, который находится в координации с центром оперативного управления города Адыяман.
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили служба управления чрезвычайными ситуациями МВД незамедлительно подключилась к спасательным мероприятиям в Турции.
100 грузинских пожарных-спасателей с полным спасательным снаряжением круглосуточно продолжают спасательную операцию в городе Адыяман», - говорится в опубликованной информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна