

Грузинские спасатели продолжают участие в спасательных работах в Турции

09.02.2023 10:49





Пожарные и спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в непрерывном режиме продолжают участвовать в спасательных мероприятиях и ликвидации последствий землетрясения в Турции.



По информации Министерства ВД, минувшей ночью после нескольких часов непрерывных и сложных спасательных мероприятий в городе Адыяман грузинские спасатели вытащили из-под завалов еще одного человека, которого доставили в медицинское учреждение.



«В Турецкую Республику уже прибыли 40 спасателей- пожарных службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Они присоединились к основному отряду грузинских пожарных и спасателей в городе Адыяман.



Для эффективных действий грузинских спасательных групп на месте создан полевой штаб, который находится в координации с центром оперативного управления города Адыяман.



По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили служба управления чрезвычайными ситуациями МВД незамедлительно подключилась к спасательным мероприятиям в Турции.



100 грузинских пожарных-спасателей с полным спасательным снаряжением круглосуточно продолжают спасательную операцию в городе Адыяман», - говорится в опубликованной информации.





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