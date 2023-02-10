

В США утвердили график предоставления Грузии военной помощи с учетом рисков

10.02.2023 10:55





«Я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства», - заявил министр обороны США Ллойд Остин, который принял главу Минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Пентагоне, сообщается на сайте оборонного ведомства США.



«Это заявление отражает то значение, которое мы придаем двусторонним отношениям в сфере обороны и нашему партнерству», - отметил глава Пентагона.



По его словам, США вот уже три десятилетия поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Грузия углубила связи с Западом и укрепила свой путь к евроатлантической интеграции. За это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность. Грузинские воинские части служили и жертвовали собой вместе с силами США и НАТО в Косово, Ираке и Афганистане. Грузия была самым большим контрибьтором в расчете на душу населения в миссии НАТО в Афганистане, - заявил Ллойд Остин.



По его словам, партнерство в сфере безопасности между США и Грузией будет углубляться.



«Мы глубоко ценим огромное влияние Грузии на безопасность и стабильность на Южном Кавказе и во всем мире, и наше партнерство в сфере безопасности будет опять-таки углубляться», - отметил Ллойд Остин.



Он подчеркнул, что Грузия входит в состав контактной группы по вопросам обороны Украины, которая собралась 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии.



«Участие Грузии в Контактной группе помогает всем нам укрепить способность Украины защищать себя и усилить основанные на правилах международные границы, которые обеспечивают нашу безопасность. Это очень важно, поскольку Украина продолжает свою храбрую борьбу против неспровоцированного и несправедливого вторжения России», - отметил Остин.





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