|
|
|
В Пентагоне прошла встреча министров обороны Грузии и США
10.02.2023 11:08
Посольство США откликнулось на встречу министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с министром обороны США Ллойдом Остином.
Как говорится в информации посольства, данный визит еще раз подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Сотрудничество в сфере обороны и безопасности является краеугольным камнем стратегического партнерства США и Грузии. Министр обороны Остин тепло принял министра Бурчуладзе в Пентагоне, где Ллойд Остин подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, рассмотрел поддержку США в усилении Сил обороны Грузии по укреплению потенциала обороны и сдерживания. Министр обороны также отметил нашу приверженность поддержке евроатлантического будущего Грузии», — отмечается в информации посольства США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна