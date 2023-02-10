

В Пентагоне прошла встреча министров обороны Грузии и США

10.02.2023 11:08





Посольство США откликнулось на встречу министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с министром обороны США Ллойдом Остином.



Как говорится в информации посольства, данный визит еще раз подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Сотрудничество в сфере обороны и безопасности является краеугольным камнем стратегического партнерства США и Грузии. Министр обороны Остин тепло принял министра Бурчуладзе в Пентагоне, где Ллойд Остин подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, рассмотрел поддержку США в усилении Сил обороны Грузии по укреплению потенциала обороны и сдерживания. Министр обороны также отметил нашу приверженность поддержке евроатлантического будущего Грузии», — отмечается в информации посольства США.





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