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В Пентагоне прошла встреча министров обороны Грузии и США


10.02.2023   11:08


Посольство США откликнулось на встречу министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как говорится в информации посольства, данный визит еще раз подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Сотрудничество в сфере обороны и безопасности является краеугольным камнем стратегического партнерства США и Грузии. Министр обороны Остин тепло принял министра Бурчуладзе в Пентагоне, где Ллойд Остин подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, рассмотрел поддержку США в усилении Сил обороны Грузии по укреплению потенциала обороны и сдерживания. Министр обороны также отметил нашу приверженность поддержке евроатлантического будущего Грузии», — отмечается в информации посольства США.


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