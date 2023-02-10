

Министры обороны Грузии и США обсудили вопросы стратегического сотрудничества

10.02.2023 12:39





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчладзе находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. На встрече с министром обороны США Ллойдом Остином Бурчуладзе обсудил вопросы стратегического сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны и безопасности. Информацию распространяет Министерство обороны Грузии.



По сообщению ведомства, министр отметил, что Грузия и грузинский народ придают большое значение стратегическому партнерству с США, которое необходимо для укрепления потенциала обороны Грузии и возможностей сдерживания для мирного и стабильного развития страны.



«На встрече стороны обсудили глобальные и региональные вызовы безопасности. Было обращено внимание на незаконную оккупацию Россией территорий Грузии и Украины и действиях, подрывающих установленный на правилах международный порядок. Была отмечена важная роль Грузии в архитектуре безопасности Черного моря, а также в содействии миру и стабильности в регионе.



По заявлению министра, партнерство США и Грузии основано на общих ценностях и интересах. Были подчеркнуты важный вклад грузинских военных в мировую безопасность в международных миссиях и опыт боевых действий бок о бок с американскими военными, что еще больше укрепило существующее партнерство между двумя странами.



Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за важнейшее стратегическое, успешное и растущее сотрудничество, которое служит повышению обороноспособности Грузии и укреплению стабильности страны. По его словам, инициатива Грузии по усилению обороны и сдерживания еще больше укрепляет образцовое партнерство и способствует миру и стабильности как в стране, так и в более широком регионе Черного моря», — отмечается в информации Минобороны.



По информации Минобороны, в рамках своего визита в США министр обороны также побывал на Арлингтонском национальном кладбище и возложил венок к могиле неизвестного солдата. Также запланирована встреча в Бюро Национальной гвардии США.







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