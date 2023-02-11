

Министр обороны Грузии провел встречу в Бюро Национальной гвардии США

11.02.2023 11:51





Министр обороны Грузии продолжает свой визит в США. После встречи в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином Джуаншера Бурчуладзе в бюро Национальной гвардии США принял глава Национальной гвардии генерал Даниэль Хокансон. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.



Во встрече приняли участие заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, заместитель командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал-майор Джо Джерард, представители бюро Национальной гвардии США и члены грузинской делегации.



Стороны обсудили важные программы, реализуемые при поддержке США по укреплению обороноспособности Грузии.



Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за реализацию программы «Партнерство между странами», насчитывающей не одно десятилетие и являющейся примером образцового партнерства.



Стороны подчеркнули важное значение многонациональных военных учений и особый вклад Национальной гвардии в их проведение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





