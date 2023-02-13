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Столтенберг: Министры обороны НАТО обсудят усиление практической поддержки Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове
13.02.2023 18:31
По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече министров обороны НАТО, наряду с другими вопросами, будет обсуждаться и вопрос усиления практической поддержки альянса в отношении Грузии, Боснии-Герцеговины и Молдовы.
«Министры также обсудят, как усилить нашу практическую поддержку Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове - трем ценным партнерам НАТО, которые стоят перед угрозой России», — сказал Йенс Столтенберг.
Напомним, встреча министров обороны стран НАТО состоится завтра в Брюсселе.
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