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Столтенберг: Союзники по НАТО договорились усилить партнерство с Грузией


14.02.2023   12:33


«Союзники договорились усилить партнерство с такими партнерами, как Грузия, партнерство, ориентированное на потребности, является частью того, что мы делаем с такими партнерами, как Грузия», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, важно поддерживать уязвимых перед Россией партнеров НАТО.

«Какой урок мы извлекли из войны в Украине, так это своевременное оказание поддержки партнерам. Так же, как было важно поддерживать Украину перед вторжением, также важно поддерживать и других партнеров, которые уязвимы перед российским вторжением. Поэтому союзники договорились усилить партнерство с такими партнерами, как Грузия. Сейчас мы работаем над тем, как усилить поддержку кибербезопасности, антикризисного управления и безопасной связи. Так что, партнерство, ориентированное на потребности, является частью того, что мы делаем с такими партнерами, как Грузия», — сказал Столтенберг.

В Брюсселе проходит министериал обороны стран НАТО.


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