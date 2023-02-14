

Столтенберг: Союзники по НАТО договорились усилить партнерство с Грузией

14.02.2023 12:33





«Союзники договорились усилить партнерство с такими партнерами, как Грузия, партнерство, ориентированное на потребности, является частью того, что мы делаем с такими партнерами, как Грузия», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам Столтенберга, важно поддерживать уязвимых перед Россией партнеров НАТО.



«Какой урок мы извлекли из войны в Украине, так это своевременное оказание поддержки партнерам. Так же, как было важно поддерживать Украину перед вторжением, также важно поддерживать и других партнеров, которые уязвимы перед российским вторжением. Поэтому союзники договорились усилить партнерство с такими партнерами, как Грузия. Сейчас мы работаем над тем, как усилить поддержку кибербезопасности, антикризисного управления и безопасной связи. Так что, партнерство, ориентированное на потребности, является частью того, что мы делаем с такими партнерами, как Грузия», — сказал Столтенберг.



В Брюсселе проходит министериал обороны стран НАТО.







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