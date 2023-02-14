

Делегация Минобороны Грузии приняла участие во встрече Контактной группы по обороне Украины

14.02.2023 17:18





Делегация министерства обороны под руководством Джуаншера Бурчуладзе приняла участие во встрече Контактной группы по обороне Украины, организованной министерством обороны США.



Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Встречу провели министр обороны США Ллойд Остин и начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



Во встрече Контактной группы по обороне Украины приняли участие министры обороны более чем 50 стран-единомышленников и высокопоставленные военные чиновники.







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