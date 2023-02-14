|
|
|
МВД распространило заявление по поводу взрыва в море в Батуми
14.02.2023 17:40
МВД Грузии распространило заявление по поводу взрыва в море в Батуми.
Как отмечается в заявлении, расследование ведется по статье 229 Уголовного кодекса Грузии.
«Сотрудники отдела береговой охраны Пограничной полиции поэтапно осматривают акваторию, прилегающую к Батуми и Поти, а также гавани, используя скоростные катера, а также осуществляют мониторинг береговой линии от Анаклии до Сарпи. Соответствующие подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически проводят мониторинг с помощью специальных дронов.
В связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря», — отмечается в заявлении.
В ведомстве отмечают, что в рамках форума взаимного сотрудничества между Департаментом береговой охраны Пограничной полиции Грузии и странами Черноморского бассейна в течение прошлого года была предоставлена информация о плавучих минах, найденных в Турции, Румынии, Болгарии и Украине
«Также нам сообщили, что в результате плохих метеорологических условий (шторм) возможен занос плавучих мин в морское пространство Грузии», — говорится в заявлении.
МВД призывает граждан, обращаться в «112» в случае обнаружения подозрительного объекта в море или на береговой линии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна