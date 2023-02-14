

МВД распространило заявление по поводу взрыва в море в Батуми

14.02.2023 17:40





МВД Грузии распространило заявление по поводу взрыва в море в Батуми.



Как отмечается в заявлении, расследование ведется по статье 229 Уголовного кодекса Грузии.



«Сотрудники отдела береговой охраны Пограничной полиции поэтапно осматривают акваторию, прилегающую к Батуми и Поти, а также гавани, используя скоростные катера, а также осуществляют мониторинг береговой линии от Анаклии до Сарпи. Соответствующие подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически проводят мониторинг с помощью специальных дронов.



В связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря», — отмечается в заявлении.



В ведомстве отмечают, что в рамках форума взаимного сотрудничества между Департаментом береговой охраны Пограничной полиции Грузии и странами Черноморского бассейна в течение прошлого года была предоставлена информация о плавучих минах, найденных в Турции, Румынии, Болгарии и Украине



«Также нам сообщили, что в результате плохих метеорологических условий (шторм) возможен занос плавучих мин в морское пространство Грузии», — говорится в заявлении.



МВД призывает граждан, обращаться в «112» в случае обнаружения подозрительного объекта в море или на береговой линии.







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