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В результате спецоперации полиция задержала за наркопреступления 45 человек
14.02.2023 19:37
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных за последний период Министерством внутренних Грузии в масштабе страны, за наркопреступления задержаны 45 человек, среди которых 23 наркореализатора.
По информации МВД, изъяты различного рода наркотики в особо крупных размерах.
«На основании постановления судьи правоохранители несколько раз производили контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств, и производили скрытую аудио- и видеозапись этих закупок.
Из мест указанных задержанными, а также в результате обысков их личных автомобилей, домов и квартир, в качестве вещественных доказательств были изъяты подготовленные к реализации наркотические средства в крупном и особо крупном размере: героин, кокаин, alfa-PVP, бупренорфин, субоксин, экстази, LSD, метадон, кетамин, мефедрон, метамфетамин, MDMA, амфетамин, т.н. био, марихуана, трамадол и др.
Совершенные обвиняемыми преступления предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
Следствие ведется по статьям 260, 18-260, 19-260 и 262, 273 прим и 19-273 прим», — говорится в информации.
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