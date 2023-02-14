

85 грузинских пожарных отправились в Турцию на ротацию

14.02.2023 21:40





85 пожарных Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выехали в город Адыяман Турецкой Республики с целью ротации.



По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, новая группа грузинских пожарных заменит пожарных, которые до сих пор осуществляли ликвидационные и спасательные работы после землетрясения. На месте продолжат работу руководители штабов и специализированные спасатели.



Грузинская спасательная команда проводит спасательную операцию в двух секторах города Адыяман. Выездной штаб работает в координации с оперативным центром управления города Адыяман.



«Новый отряд грузинских спасателей укомплектован пожарными-спасателями, прошедшими подготовку по направлению осуществления ликвидации и спасательных мероприятий последствий землетрясения.



Спасательная команда также оснащена современными акустическими приборами, дронами, средствами связи и всеми видами соответствующей специальной спасательной техники.



Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили лично руководит координацией спасательных мероприятий грузинских пожарных.



По решению премьер-министра Грузии спасательная команда участвует в ликвидации и ликвидации последствий землетрясения в Турецкой Республике», — отмечается в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.







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