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85 грузинских пожарных отправились в Турцию на ротацию


14.02.2023   21:40


85 пожарных Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выехали в город Адыяман Турецкой Республики с целью ротации.

По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, новая группа грузинских пожарных заменит пожарных, которые до сих пор осуществляли ликвидационные и спасательные работы после землетрясения. На месте продолжат работу руководители штабов и специализированные спасатели.

Грузинская спасательная команда проводит спасательную операцию в двух секторах города Адыяман. Выездной штаб работает в координации с оперативным центром управления города Адыяман.

«Новый отряд грузинских спасателей укомплектован пожарными-спасателями, прошедшими подготовку по направлению осуществления ликвидации и спасательных мероприятий последствий землетрясения.

Спасательная команда также оснащена современными акустическими приборами, дронами, средствами связи и всеми видами соответствующей специальной спасательной техники.

Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили лично руководит координацией спасательных мероприятий грузинских пожарных.

По решению премьер-министра Грузии спасательная команда участвует в ликвидации и ликвидации последствий землетрясения в Турецкой Республике», — отмечается в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.


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