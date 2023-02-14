

НАТО подготовит план участия всего блока в полномасштабной войне

14.02.2023 23:09





Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе новое политическое руководство, которое зафиксирует требования к союзникам для подготовки к потенциальным военным конфликтам в будущем. Как пишет Bloomberg, секретный документ будет упоминать случаи, в которых все страны-участницы НАТО будут задействованы в крупных конфликтах.



В руководстве будут разобраны ситуации, требующие одновременного участия стран — членов блока в «высокоинтенсивном конфликте», когда союзникам придется защищать друг друга, а так же случаи, не подпадающие под действие этой статьи.



Статья 5 Вашингтонского договора устанавливает важнейшую цель деятельности НАТО — обеспечивать и защищать безопасность и свободу государств-членов политическими, а при необходимости и военными средствами. Нападение на одного из членов альянса в рамках этой статьи будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.



По словам высокопоставленного представителя блока, союзникам по НАТО предложат перенаправить инвестиции в средства, необходимые для коллективной обороны: тяжелое вооружение, системы ПВО и ПРО, а также цифровую модернизацию. Когда руководство будет утверждено, военное командование НАТО подробно изложит требования для каждого союзника в ближайшие месяцы.



Для поддержания обороноспособности блока его членам собираются предложить тратить не менее 2% ВВП на оборону. Этот показатель был ориентиром для стран НАТО с 2014 года, однако после начала вторжения российских войск в Украину его хотят сделать нижним порогом.



Страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону после начала войны в Украине, но многие участники блока, включая Люксембург, Канаду и Италию, все еще пытаются соблюдать старые правила. По словам действующих и бывших официальных лиц и дипломатов, из-за этого члены альянса могут договориться не повышать обязательства.





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