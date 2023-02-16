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112 грузинских спасателей продолжат спасательные работы в провинции Хатай
16.02.2023 10:46
В турецком городе Адыяман произошла ротация грузинских спасателей. Информацию об этом распространяет посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
По словам посла, грузинские спасатели сменили локацию и продолжат спасательные работы в провинции Хатай.
«В настоящее время грузинская колонна в составе 112 человек движется в провинцию Хатай для продолжения поисково-спасательной операции. Желаем им успехов и благополучного возвращения», — написал посол в соцсети.
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