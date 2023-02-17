

Безопасность проведения ЧМ в Бакуриани обеспечат подразделения МВД

17.02.2023 13:25





В рамках чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски — «Бакуриани 2023», департамент криминальной полиции Самцхе-Джавахети МВД, департамент патрульной полиции, департамент полиции охраны и Служба по управлению чрезвычайными ситуациями обеспечат охрану общественного порядка и безопасность во время проведения мероприятия.



Информацию распространяет МВД Грузии.



В «Бакуриани-2023» принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран.



Экипажи патрульной полиции обеспечат соблюдение установленных правил дорожного движения для беспрепятственного передвижения участников чемпионата и автомобилей скорой медицинской помощи.



Экипажи патрульной полиции обеспечат соблюдение правопорядка и правил дорожного движения для безопасности населения и туристов в поселке Бакуриани.



Безопасность отдыхающих на лыжных трассах будут охранять лыжные патрули. Лыжные патрули оснащены всем необходимым оборудованием для оказания соответствующей помощи отдыхающим в случае необходимости.



Криминальная полиция в поселке Даба Бакуриани круглосуточно осуществляет мероприятия по превенции правонарушений и охране общественного порядка.





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