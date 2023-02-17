

В Грузии раскрыли группу фальшивомонетчиков

17.02.2023 13:27





По данным Следственной службы Министерства финансов Грузии, трем лицам предъявлены обвинения в изготовлении и выпуске фальшивых денежных купюр в крупном размере. Один из обвиняемых арестован.



Согласно заявлению ведомства, обвиняемые систематически изготовляли фальшивые купюры номиналом 100 лари, которые затем сбывали через аппараты для быстрых платежей, а также в различных торговых объектах по всей Грузии.



По данным Следственной службы Министерства финансов, в результате следственных действий было изъято 118 единиц фальшивых купюр номиналом 100 лари на сумму 11 800 лари. Следствие ведется в соответствии со статьей 212, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.





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