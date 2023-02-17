

США заверили Эстонию, Латвию и Литву в готовности защитить их от агрессии

17.02.2023 14:29





Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Таллинне по итогам встречи с министром обороны Эстонии заявил, что США готовы защищать страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – если потребуется и сохранят свое военное присутствие в регионе. «Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников», – подчеркнул глава Пентагона. Об этом сообщили «Голос Америки» и Reuters.



Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что его страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если Россия не будет остановлена в Украине. Эстонский министр назвал «сдерживание» ключевым словом. Он выразил надежду, что в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе будут утверждены новые региональные планы обороны.



С 2019 года США размещают в Литве около 500 военнослужащих, а в декабре объявили о размещении в Эстонии взвода ракетных систем HIMARS и пехотной роты. С 2017 года Североатлантический союз разместил по три многонациональных батальона в каждом из балтийских государств. Это было сделано для постоянного присутствия войск на ротационной основе и для быстрого реагирования в случае вторжения России на территорию НАТО.



В октябре 2022 года, Германия заявила, что берёт на себя обязательство предоставить подкрепление в течение 10 дней в случае угрозы вторжения, сообщало ранее агентство Reuters.



Выступая в эстонской столице, Остин подтвердил, что США предоставят Украине военную технику. Он ожидает, что Россия в дальнейшем понесет значительные потери.





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