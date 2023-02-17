Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США заверили Эстонию, Латвию и Литву в готовности защитить их от агрессии


17.02.2023   14:29


Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Таллинне по итогам встречи с министром обороны Эстонии заявил, что США готовы защищать страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – если потребуется и сохранят свое военное присутствие в регионе. «Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников», – подчеркнул глава Пентагона. Об этом сообщили «Голос Америки» и Reuters.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что его страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если Россия не будет остановлена в Украине. Эстонский министр назвал «сдерживание» ключевым словом. Он выразил надежду, что в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе будут утверждены новые региональные планы обороны.

С 2019 года США размещают в Литве около 500 военнослужащих, а в декабре объявили о размещении в Эстонии взвода ракетных систем HIMARS и пехотной роты. С 2017 года Североатлантический союз разместил по три многонациональных батальона в каждом из балтийских государств. Это было сделано для постоянного присутствия войск на ротационной основе и для быстрого реагирования в случае вторжения России на территорию НАТО.

В октябре 2022 года, Германия заявила, что берёт на себя обязательство предоставить подкрепление в течение 10 дней в случае угрозы вторжения, сообщало ранее агентство Reuters.

Выступая в эстонской столице, Остин подтвердил, что США предоставят Украине военную технику. Он ожидает, что Россия в дальнейшем понесет значительные потери.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна