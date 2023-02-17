

Глава СГБ Грузии провел встречу с главой МВД Испании

17.02.2023 15:37





Глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили встретился с министром внутренних дел Королевства Испания Фернандо Гранде-Марласка.



Информацию распространяет пресс-служба СГБ.



«На встрече стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и поговорили об основных направлениях стратегического сотрудничества между Грузией и Испанией.



В ходе встречи была подчеркнута важность тесного и интенсивного сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с общими вызовами и угрозами», — говорится в информации СГБ.



Вместе с тем, по сообщению пресс-службы СГБ, Григол Лилуашвили и Фернандо Гранде-Марласка наметили планы дальнейшего сотрудничества.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





