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Столтенберг: Мы будем продолжать сближаться с такими партнерами, как Грузия
17.02.2023 17:33
«Война в Украине — образец того, что на самом деле началось с вторжения в Грузию», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом Мюнхенской конференции.
Как отметил Столтенберг, сближение с такими партнерами, как Грузия, будет продолжаться.
«Война в Украине — это образец того, что на самом деле началось с вторжения в Грузию, потом мы увидели жестокую войну в Сирии, потом мы увидели незаконную аннексию Крыма, а теперь мы видим полномасштабное вторжение в Украину. Мы будем продолжать сближаться с такими партнерами, как Грузия, и это один из посылов спустя год после войны», — заявил Столтенберг.
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