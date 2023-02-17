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Столтенберг: Мы будем продолжать сближаться с такими партнерами, как Грузия


17.02.2023   17:33


«Война в Украине — образец того, что на самом деле началось с вторжения в Грузию», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом Мюнхенской конференции.

Как отметил Столтенберг, сближение с такими партнерами, как Грузия, будет продолжаться.

«Война в Украине — это образец того, что на самом деле началось с вторжения в Грузию, потом мы увидели жестокую войну в Сирии, потом мы увидели незаконную аннексию Крыма, а теперь мы видим полномасштабное вторжение в Украину. Мы будем продолжать сближаться с такими партнерами, как Грузия, и это один из посылов спустя год после войны», — заявил Столтенберг.


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