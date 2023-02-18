

Столтенберг: Украина и Грузия не защищены от российской агрессии

18.02.2023 19:06





Украина и Грузия не защищены от российской агрессии, они стремятся к членству в НАТО, самый большой урок, который мы выучили, заключается в том, что нам нужно поддерживать страны, уязвимые для российской агрессии, как можно быстрее, прямо сейчас, потому что такова реальность, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на продолжающейся в Мюнхене панельной дискуссии «Вне Альянса — партнерство для европейской безопасности».



Как указал Йенс Столтенберг, Грузия и Украина испытали на себе российскую агрессию.



«Позиция НАТО по Украине не изменилась. В 2008 году мы согласились, что Украина станет членом Альянса, такова наша позиция и сейчас. Сейчас нам важно быть уверенными, что Украина будет суверенной, независимой страной. Если Украина не будет суверенной, независимой страной, мы не сможем рассматривать какие-либо будущие отношения между Украиной и Альянсом», — сказал Столтенберг.



По его словам, самое главное — это военная помощь, которую партнеры по альянсу ежедневно оказывают Украине.



«В связи с этим мы также приветствуем инициативу премьер-министра Сунака. У нас были обсуждения, чтобы создать рамки, которые нужны нам для мира в будущем. Когда война закончится, мы должны быть уверены, что она не возобновится, что Россия не вторгнется в Украину. Все началось с вторжения в Грузию в 2008 г., затем в 2014 г. – в Крым и Донбасс, в прошлом году – полномасштабное вторжение в Украину. Мы не должны допустить, чтобы безопасность Европы была под угрозой, и мы должны разорвать цепь российской агрессии в отношении европейских стран. Когда эта война закончится, у нас должны быть сформулированы рамки, которые обеспечат, что российская агрессия не продолжится.



Я согласен с мнением, что мы должны как можно быстрее предоставить различную помощь Молдове. Украина и Грузия – это страны, которые не защищены от российской агрессии, это уязвимые страны, испытавшие на себе российскую агрессию. Они стремятся к членству в НАТО. Молдова не стремится и, конечно, мы уважаем это решение. Но самый большой урок, который мы выучили, заключается в том, что нам нужно как можно быстрее поддерживать страны, уязвимые для российской агрессии, незамедлительно и сейчас же, потому что такова реальность. Главная причина, по которой Украина сопротивляется России и заставляет отступать российские войска, — это смелые украинские военные и политическое руководство, а также то, что НАТО обучает украинцев с 2014 года», — сказал Столтенберг.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





