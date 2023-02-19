

Три человека задержаны за помощь гражданам Грузии в незаконном пересечении границы США

19.02.2023 13:41





По данным МВД Грузии, полиция арестовала 3 человек по обвинению в создании и организации условий для незаконного пребывания в иностранном государстве. Следственные действия проводились в Тбилиси и Кутаиси в сотрудничестве со Службой дипломатической безопасности посольства США по расследованию криминальных преступлений за рубежом.



Как сообщает МВД Грузии, в неоднократном создании и организации условий для незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государстве обвиняются следующие лица: Н.В., 1984 г.р., Н.Д., 1991 г.р. и Н.Б., 1990 г.р.



Следствие установило, что обвиняемый Н.В. создал туристическую компанию, организовавшую незаконный выезд и прибывание граждан Грузии в Соединенных Штатах Америки. Граждане Н. Д. и Н. Б. работали в указанной компании.



По данным МВД, подсудимые готовили соответствующие документы для желающих выехать в Соединенные Штаты Америки, в обмен на определенную сумму денег, после чего, через разные страны те добирались до границы Соединенных Штатов Америки и нелегально переправлялись в США.



«В рамках проводимого расследования дела на основании постановления судьи правоохранителями была произведена секретная аудио-видео запись, в результате которой были подтверждены совершенные задержанными противоправные действия. Полиция на основании определения судьи в результате обыска, проведенного в рабочих кабинетах подсудимых, в качестве вещественных доказательств изъяла денежные средства, документы, компьютерную технику и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.



Следствие ведется по статье 344 Уголовного кодекса Грузии (создание условий для незаконного пребывания гражданина Грузии в иностранном государстве), которая предусматривает до 6 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





