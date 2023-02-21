

Глава МВД: Вертолеты, которые приобретет министерство, многофункциональны

21.02.2023 18:31





Хотел бы с гордостью отметить, что в результате координации с правительством Грузии уже оформлено соглашение с французской компанией Airbus Helicopters с целью покупки 3-х новых вертолетов – об этом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ходе выступления в парламенте в формате «министерского часа».



По словам министра, вертолеты, которые закупит министерство, многофункциональны и могут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные операции.



«Усиление Пограничной полиции идет не только в авиационном направлении, но и в направлении береговой охраны. Следует отметить, что в прошлом году при помощи международных партнеров береговая охрана Пограничной полиции пополнилась 4 скоростными малыми патрульными катерами типа «Дефендер», оснащенными современными технологиями. Также хотел бы отметить, что в 2023 году запланировано развитие инфраструктуры пограничных секторов», - сказал министр внутренних дел.





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