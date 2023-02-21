

Столтенберг: Мы видели образец российской агрессии на протяжении многих лет

21.02.2023 18:34





«Мы видели образец российской агрессии на протяжении многих лет — Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году и полномасштабное вторжение в прошлом году. Мы должны констатировать, что будущее Украины — в евроатлантической семье», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Об этом Столтенберг заявил на совместном брифинге с Верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



«Мы должны сохранить и усилить нашу поддержку Украины. Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы стать суверенным независимым государством в Европе. Мы видели образец российской агрессии на протяжении многих лет — Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году и полномасштабное вторжение в прошлом году. Мы должны констатировать, что будущее Украины – в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны принять долгосрочные меры для безопасности Украины, чтобы Россия не продолжала бороться против европейской безопасности и чтобы разорвать цикл российской агрессии», — заявил Йенс Столтенберг.





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