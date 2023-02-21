

Глава МВД: Преступления, совершенные несовершеннолетними, остаются вызовом

21.02.2023 20:11





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ходе выступления в парламенте в формате «министерского часа» сообщил, что в прошлом году были проведены активные мероприятия в плане защиты прав лиц с особыми потребностями.



По его словам, департамент защиты прав человека и мониторинга качества расследования МВД организовал и провел ряд тренингов по правам лиц с ОВЗ и стандартам коммуникации.



Министр также говорил о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и сообщил, что вызовом для правоохранительных ведомств, как и для всего общества остаются преступления, совершаемые несовершеннолетними.



Вахтанг Гомелаури отметил, что Министерством ВД созданы специализированные подразделения полиции для эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними.



«В ответ на этот вызов МВД провело ряд мероприятий. Стоит особо отметить тот факт, что созданы специализованные подразделения полиции», — сказал Вахтанг Гомелаури.



По словам министра внутренних дел, полиция часто задерживает несовершеннолетних на факте, однако существующий механизм реагирования не дает возможности пресечения преступлений данного типа. «В этом направлении всей системе правосудия, законодателям, правоохранителям, социальной службе и системе образования необходимо осуществить совместные мероприятия», - сказал Вахтанг Гомелаури.





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