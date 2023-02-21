

Гомелаури: С начала войны преследование было начато в отношении 246 граждан России и 16 граждан Беларуси

21.02.2023 20:32





По заявлению министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, после начала войны в Украине в Грузии правовое преследование было начато в отношении 246 граждан России и 16 граждан Беларуси. Об этом Гомелаури заявил во время выступления в формате «министерского часа» в парламенте.



Как пояснил министр ВД, в этом плане опасности роста криминала в стране нет.



«С начала войны, т.е. если взять 2022 год в целом, преступность составляет 0,5%. По численности, 246 граждан России, в отношении которых начато преследование по 314 преступлениям. Что касается Беларуси, то по 18 делам начато преследование в отношении 16 граждан Беларуси. В целом же это 0,5% [число преступлений], произошедших в стране. Так что в этом плане у нас нет какой-либо опасности роста криминала в стране», - сказал Гомелаури.





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