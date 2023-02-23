|
|
|
Министр обороны Грузии: Мы делаем максимум с точки зрения помощи Украине
23.02.2023 14:25
«Грузия находится в особой ситуации, 20% страны оккупировано, исходя из этой реальности, мы делаем максимум с точки зрения помощи Украине», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Журналист спросил Бурчуладзе о заявлениях оппонентов, которые говорят, что Грузия делает недостаточно в отношении Украины.
«Все, в том числе наши партнеры, наше население, должны хорошо осознать, что Грузия находится в особой ситуации. 20% нашей страны оккупировано, и, исходя из этой реальности, мы делаем максимум того, что можем сделать с точки зрения помощи Украине и в то же время, разумеется, не повышать риски возникновения нового конфликта в нашей стране», — заявил Бурчуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна