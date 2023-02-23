

Кулеба: Киев не будет использовать западные истребители для ударов по территории России

23.02.2023 15:31





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Киев не будет использовать западные истребители для нанесения ударов по территории России. Об этом Кулеба заявил в интервью Sky News.



По словам дипломата, истребители нужны Украине, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.



«Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины», — заявил Кулеба.



Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, глава украинского МИД сказал: «Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий».







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