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Кулеба: Киев не будет использовать западные истребители для ударов по территории России


23.02.2023   15:31


Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Киев не будет использовать западные истребители для нанесения ударов по территории России. Об этом Кулеба заявил в интервью Sky News.

По словам дипломата, истребители нужны Украине, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.

«Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины», — заявил Кулеба.

Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, глава украинского МИД сказал: «Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий».


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