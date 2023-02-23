

Столтенберг: Грузия в 2008 году, Донбасс, Крым в 2014 году и полномасштабная интервенция в прошлом году, это часть схемы

23.02.2023 22:40





«С окончанием войны в Украине круг российской агрессии должен быть разорван», — заявил в интервью Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, нельзя позволить России подрывать европейскую безопасность.



«Мы не знаем, когда закончится война, но мы знаем, что когда эта война закончится, она должна гарантировать, что история не повторится. Это часть схемы: Грузия в 2008 году, Донбасс, Крым в 2014 году, а затем полномасштабная интервенция в прошлом году. Мы должны добиться того, чтобы круг российской агрессии был разорван. Мы не должны позволить России подрывать европейскую безопасность. Соответственно, мы должны обеспечить, чтобы Украина имела военный потенциал, силу, сдерживание агрессии, а также найти механизмы, чтобы Россия ни на кого больше не нападала после окончания этой войны», — заявил Йенс Столтенберг.



По словам генсека НАТО, Украина и Россия не являются равноправными сторонами в войне, поскольку один является агрессором, а другой — жертвой.



«Если президент Путин и Россия перестанут воевать, война закончится, и у нас будет мир». Если президент Зеленский и Украина перестанут воевать, Украина перестанет существовать как суверенная, независимая страна. Так что это не две равные стороны — это агрессор и жертва агрессии», — заявил Йенс Столтенберг.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





