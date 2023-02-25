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Грузинские спасатели вернулись на родину из Турции


25.02.2023   21:57


Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили миссию в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля.

По сообщению ведомства, грузинские спасатели возвратились на родину специальным чартерным рейсом.

В Тбилисском международном аэропорту спасателей встретили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, которые поблагодарили участников гуманитарной операции за проявленную самоотверженность в ходе выполнения миссии.

Часть грузинских спасателей со спасательной техникой и снаряжением вернется на родину по суше.

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в первый же день стихийного бедствия грузинские спасатели выехали в Турцию, город Адыяман, а после ротации продолжили операцию в городе Антакья в провинции Хатай.

Всего в ликвидации и аварийно-спасательных мероприятиях последствий землетрясения участвовало около 200 спасателей, отмечается в информации МВД.


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