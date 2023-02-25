|
|
|
Грузинские спасатели вернулись на родину из Турции
25.02.2023 21:57
Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили миссию в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля.
По сообщению ведомства, грузинские спасатели возвратились на родину специальным чартерным рейсом.
В Тбилисском международном аэропорту спасателей встретили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, которые поблагодарили участников гуманитарной операции за проявленную самоотверженность в ходе выполнения миссии.
Часть грузинских спасателей со спасательной техникой и снаряжением вернется на родину по суше.
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в первый же день стихийного бедствия грузинские спасатели выехали в Турцию, город Адыяман, а после ротации продолжили операцию в городе Антакья в провинции Хатай.
Всего в ликвидации и аварийно-спасательных мероприятиях последствий землетрясения участвовало около 200 спасателей, отмечается в информации МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна