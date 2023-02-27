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В Озургетском районе строится новая тюрьма по европейским стандартам


27.02.2023   15:16


Министерство юстиции Грузии объявило, что на западе Грузии, в поселке городского типа Лайтури Озургетского муниципалитета, в этом году начнет функционировать новая тюрьма, отвечающая европейским стандартам.

Тюрьма рассчитана на около 700 заключенных.

Министр юстиции Рати Брегадзе ознакомился с ходом работ.

По данным Национальной службы статистики, на 1 января 2023 года в тюрьмах Грузии содержались 9 542 заключенных, это 0,26% населения страны. 13 тюрем в стране заполнены на 81,9%.

Основная часть осужденных – в возрасте от 31 до 49 лет, для трети заключенных это второй и более срок. Из общего числа заключенных 326 – женщины, 34 несовершеннолетних и 58 человек старше 70 лет. В тюрьмах Грузии находится 654 иностранца из 47 стран.

Еще 22,3 тысячи осужденных отбывают сроки условно.


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