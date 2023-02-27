

Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском

27.02.2023 23:05





Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL сообщил, что в результате диверсии, проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах рядом с Минском в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.



Об этом сообщает, в частности, агентство Reuters. Впрочем, в тексте сообщения подчёркивается, что независимо подтвердить факт нападения на самолет пока не удается.



Ни в Москве, ни в Минске произошедший инцидент не комментировали, уточняет агентство, и запросы в министерства обороны обеих стран пока остаются без ответа.



Получить подтверждение диверсии на аэродроме в воскресенье пытались и другие издания. Однако в минобороны Беларуси журналистов лишь заверили, что "там ничего серьезного не произошло".



В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему по этому поводу добавить нечего.



"Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла", — ответил Песков.



Косвенные подтверждения произошедшего на аэродроме в Мачулищах появлялись в белорусских телеграм-каналах, а также в телеграм-аккаунтах российских "военкоров".



Белорусский активист Антон Мотолько утверждает, что попытки рассказать о взрывах в местных чатах удалялись, а сотрудники правоохранительных органов проверяли автотранспорт в районе аэродрома.



Некоторые подробности якобы проведенной диверсии рассказал в эфире телеканала ""Белсат " глава BYPOL Александр Азаров



"Это были дроны. Участники операции - белорусы, участники плана "Перамога" ("Победа" – прим. Би-би-си), сейчас они в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть теперь ищут ветер в поле", — заявил Азаров, по словам которого, подготовка к операции операция готовилась несколько месяцев.



Ранее активисты сообщали, что поврежденный самолет "уже точно никуда не полетит". По их данным, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.



Проект BYPOL появился в конце 2020 года на фоне протестов против официальных результатов президентских выборов в Беларуси, его основали бывшие сотрудники белорусских силовых ведомств. Верховный суд Беларуси признал организацию террористической.





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