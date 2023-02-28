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По обвинению в краже топлива из вагона-цистерны задержаны 8 человек, двое из них — полицейские


28.02.2023   14:15


По информации МВД, сотрудники Генеральной инспекции задержали 8 человек по обвинению в краже, двое из них являются сотрудниками Департамента охранной полиции Министерства внутренних дел Грузии.

Как сообщили в МВД, следствие установило, что в вагонном парке обвиняемые с помощью специального насоса, так называемой помпы, крали горючее из вагона-цистерны, принадлежащего конкретной компании.

Правоохранители в результате обыска изъяли украденное горючее – почти 1,5 тонны. Горючее обвиняемые поместили в 87 двадцатилитровых бидонов. Правоохранители также изъяли 127 пустых 20-литровых бидонов.
Следствие идет по статье УК Грузии – кража группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

«В результате проведенного обыска правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств около полутора тонн горючего, которое было помещено в 87 двадцатилитровых канистр, похищенных из вагона-цистерны. Также изъято 127 пустых двадцатилитровых канистр.

Расследование по факту кражи, совершенной группой по предварительному сговору, ведется по статье 177, часть 3, подпункт «а» Уголовного кодекса Грузии», — сообщает МВД.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.


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