

Над Санкт-Петербургом закрыли небо и подняли в воздух истребители из-за неопознанного объекта

28.02.2023 14:51





Власти Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство над городом и Ленинградской областью в радиусе 200 км из-за неопознанного летающего объекта.



В городе ввели план «Ковер», который предусмотрен на случай незаконного пересечния границы или появлении НЛО. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район. В небо над городом подняли истребители, пишет телеграм-канал Baza.



Согласно сервису Flightradar24, сейчас над городом практически нет гражданских самолетов. Аэропорт Пулково объявил, что временно не будет принимать и отправлять самолеты. Однако регистрация пассажиров в аэропорту продолжается.



По данным онлайн-табло Пулкова, последний самолет вылетел из аэропорта в 10:19, а последний прибывший приземлился в 10:35.



На перехват НЛО в воздух поднялись два истребителя – Су-35 и МиГ-31, пишет телеграм-канал 112. При этом неопознанный объект, из-за которого закрыли небо, похож на большой беспилотник. Он был замечен в 160–200 км от Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию Минобороны, которую оно передало по своим каналам в службу Пулково.



По данным источника «Интерфакс» в авиаотрасли, все ограничения на полеты в аэропорту Пулково были сняты в 12:00 часов по московскому времени. Аэропорт вновь принимает и отправляет рейсы.



Минобороны объясило закрытие неба тренировкой ПВО, в ходе которой дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО отработали взаимодействие с гражданскими органами управления воздушным движением. Кроме того, были отработаны обнаружение, перехват и идентификация предполагаемой цели-нарушителя, подчеркнули в военном ведомстве.



В ночь на 28 февраля прилеты беспилотников были зафиксрованы в нескольких российских регионах – Белгородской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Адыгее.



В Краснодарском крае около 2 часов ночи на территории нефтехранилища упали два дрона, начиненных взрывчаткой, сообщил телеграм-канал Astra. В 30 метрах от места взрывов находится казарма Минобороны. Утром региональное МЧС отчиталось о ликвидации пожара в хозяйственном строении на территории нефтебазы.



В Белгородской области были найдены обломки сразу трех беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один из беспилотников залетел в окно жилого дома, отметил мэр Белгорода Валентин Демидов, добавив, что жертв нет.



В Брянской области беспилотник упал в Суражском районе, пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз. Еще один взрыв в районе 2 часов ночи произошел в Адыгее, в районе поселка Новый, пишет Astra.



Одновременно с атакой беспилотников жителей Казани, Краснодара, Ленинградской области, Подмосковья и других регионов предупредили по радио и ТВ о ракетном ударе и призвали направиться в укрытие. МЧС России объяснило это взломом сервером телеканлов и радиостанций. «Данная информация является ложной и не соответствует действительности!» – заявили в ведомстве.





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