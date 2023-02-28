

Россия подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников

28.02.2023 23:03





Российские регионы во вторник, 28 февраля, попали под массированную атаку дронов, которая стала крупнейшей с начала войны в Украине и затронула территории в сотнях километров от линии фронта.



Вслед за Брянской и Белгородской областями, которые непосредственно граничат с Украиной, под налет попали Подмосковье, Ленинградская область и Краснодарский край.



На Кубани около 2 часов ночи два дрона, начиненных взрывчаткой, упали на территории хранилища «Роснефти». На объекте близ Туапсе, рядом с которым находится казарма Минобороны, прогремели взрывы и начался пожар, а на месте удара остались две воронки глубиной 1,5 метра.



Практически одновременно взрывы прогремели в Адыгее. Как сообщил глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко, их слышали в районе поселка Новый. Прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили в поле две воронки и обломки «неустановленного летательного аппарата». Минобороны России сообщило, что беспилотники были запущены «киевским режимом» и успешно «подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы».



Спустя несколько часов, утром, власти Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство над городом и областью в радиусе 200 км из-за неопознанного летающего объекта.



Аэропорт Пулково на час перестал принимать и отправлять рейсы, а в воздух поднялись два истребителя: Су-35 и МиГ-31. В городе ввели план «Ковер», который предусмотрен на случай незаконного пересечения границы или появления НЛО.



Неопознанный объект, из-за которого закрыли небо, также оказался беспилотником. Он был замечен в 160–200 км от Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию Минобороны, которая была передана по закрытым каналам в службы авиадвижения.



Военное ведомство в официальном комментарии заявило, что происходящее было «тренировкой сил ПВО». Но спустя час еще один беспилотник обнаружили уже под Москвой.



По данным Mash, он упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Аппарат нашли вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, уточнив, что жертв и разрушений нет.



Ночью в Белгородской области были найдены обломки сразу трех беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один из аппаратов залетел в окно жилого дома. В Брянской области беспилотник упал в Суражском районе, пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз.



Одновременно с атакой беспилотников жителей Казани, Краснодара, Ленинградской области, Подмосковья и других регионов предупредили по радио и ТВ о ракетном ударе и призвали направиться в укрытие. МЧС России объяснило это взломом серверов телеканалов и радиостанций. «Данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — заявили в ведомстве.





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