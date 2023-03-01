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Госдепартамент США: В 2021 году ситуация в плане терроризма в Грузии была спокойной и стабильной
01.03.2023 11:22
Государственный департамент США публикует отчет о терроризме за 2021 год. Согласно отчету, который опубликован на сайте Госдепартамента, в 2021 году Грузия продолжала активную включенность в контртеррористические вопросы и оставалась сильным союзником США.
«В 2021 году ситуация в плане терроризма в Грузии была спокойной и стабильной... В 2021 году террористических инцидентов не было», — говорится в отчете.
В отчете сказано, что в 2021 году Грузия разработала Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и план действий на 2022-2026 годы. Новая стратегия и план действий включали межведомственный вклад и были одобрены в декабре Межведомственным постоянно действующим комитетом по борьбе с терроризмом.
«Несмотря на то, что правительство подключило к обсуждению стратегии несколько неправительственных организаций, известная организация гражданского общества раскритиковала документ за ненадлежащее рассмотрение основных угроз и вызовов, включая основные причины радикализации в Грузии, а также за то, что не оценивалась роль государства в процесс радикализации», - говорится в отчете.
Согласно отчету, Грузия в целом может выявлять террористические инциденты, сдерживать и реагировать на них.
«Служба государственной безопасности Грузии в целом хорошо оснащена и хорошо обучена, а контртеррористическое подразделение СГБ продолжает получать регулярное обучение и оснащение, в том числе от международных партнеров», — говорится в отчете.
В то же время в Госдепе отметили, что в 2021 году гражданское общество, журналисты и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу системы наблюдения СГБ, ее политического нейтралитета и слабого надзора.
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