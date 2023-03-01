

Количество преступлений, совершенных в течение прошедшего года, сократилось более чем на 3% - замглавы МВД

01.03.2023 17:10





По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, количество преступлений, совершенных в течение прошедшего года, сократилось более чем на 3%, а показатель раскрываемости беспрецедентен - более 60%, чего в последние годы не было.



По его словам, МВД бескомпромиссно борется с организованной преступностью - задержан и привлечен к ответственности не один «вор в законе» и член «воровского мира».



Как отметил Дарахвелидзе в беседе с журналистами, часто вокруг определенных преступлений возникают спекуляции.



«Не существует страны, где не происходит преступлений, но полиция, Министерство ВД мотивированы и делают все, чтобы на каждое преступление было быстрое реагирование, эффективное расследование и чтобы лица, совершившие преступление, были привлечены к ответственности. У нас после 2006 года самый высокий показатель раскрытия преступлений по сравнению с предыдущими годами», - сказал Александр Дарахвелидзе.





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