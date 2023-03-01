

В Грузии меняются правила призыва на срочную службу

01.03.2023 22:05





В Парламенте Грузии обсуждают поправки к Оборонному кодексу. По словам авторов, цель поправок — повысить эффективность сил обороны и исправить ошибки в нормах по призыву в армию.



Согласно объяснительной записке к поправкам, предлагается исправить «законодательные ошибки», позволяющие призывникам избежать призыва посредством «фиктивных религиозных организаций».



Представители не православных конфессий считают, что данные поправки являются очередным дискриминационным решением.



О поправках



Меняется само название обязательной военной службы, предлагается назвать ее «Национальной военной службой призывников». Сокращается срок несения службы. Также, призывники будут проходить подготовку только в системе Минобороны Грузии.



Вместо 12-месячной службы призывникам предлагают три варианта:



- Служба в боевом подразделении — 6 месяцев;

- Служба в охране или подразделении обеспечения — 8 месяцев;

- Служба на младших командных должностях или на заранее определенных специальностях — 11 месяцев.



Призыв будет осуществляться по случайному принципу, посредством электронной системы.



Студентам отсрочка предоставлена не будет. В случае призыва они смогут выбрать либо вышеуказанные варианты прохождения службы, или выбрать программу военной подготовки длительностью в четыре года, в рамках которой сборы будут проходить в летний период.



Также меняются правила отсрочки за оплату. По действующему закону, можно было отсрочить службу на полтора года за 2000 лари, всего два раза, до возраста 25 лет. По законопроекту, отсрочкой можно будет воспользоваться лишь раз, заплатив 10 тысяч лари.



Отсрочка не будет предоставляться и священнослужителям всех конфессий, кроме служителей Грузинской православной церкви (ГПЦ).



В качестве альтернативы отсрочки представлена невоенная, трудовая служба. Для священнослужителей ГПЦ право отсрочки сохраняется из-за конституционного соглашения между ГПЦ и государством.



По состоянию на июнь 2022 года правом отсрочки воспользовались 13 791 призывников-священнослужителей. Из них 12 724 — представители «Христианской, евангелистской и протестантской церкви Библейская свобода». Её создала партия «Гирчи».



Ранее данную церковь подверг критике глава правительства Иракли Гарибашвили. Он сказал, что власти решат проблему уклонения от службы при помощи «фиктивных религиозных организаций».



Лидер партии «Гирчи» Иаго Хвичия расценивает поправки как дискриминационные, противоречащие религиозной свободе. Замглавы Минобороны Григол Гиоргадзе c этим не согласен, он считает что «защита Родины — долг всех граждан».



В Институте толерантности и многообразия (TDI) поправки также считают дискриминационными, указывая на то, что представители религиозных меньшинств не будут обладать теми же правами, что и представители доминирующей конфессии.



В организации также заявили, что утверждения авторов поправок об участии в процессе НПО и почти всех религиозных объединений в Грузии не соответствуют действительности.





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