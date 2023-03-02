

МВД: Призываем участников акции у парламента не выходить за рамки, разрешенные законом

02.03.2023 22:57





«Призываем участников акции у парламента не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнения, не допускать призывов к насилию», — говорится в заявлении МВД Грузии.



Как отмечается в заявлении, сотрудники МВД мобилизованы в связи с акцией, проходящей в районе здания парламента в Тбилиси, и охраняют общественный порядок.



«Призываем участников акции у парламента не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнения. При этом предупреждаем организаторов и участников митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не переросла в насилие. Министерство внутренних дел обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность. Министерство применит все надлежащие меры к фактам нарушения законодательства и осуществит правовое реагирование в рамках закона», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





