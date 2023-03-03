

За последние 7 лет отсрочку от обязательной военной службы получили 774 103 человек

03.03.2023 13:37





За последние 7 лет на основании священнослужения или учебы в духовной семинарии 55 321 лицу была отсрочена обязательная военная служба, из них больше всего - 36 319 человек, являются членами «Гирчи – библейской свободы».



Согласно статистическим данным, предоставленным «Интерпрессньюс» Министерством регионального развития и инфраструктуры, в указанный период - 2016-2022 годы обязательную военную службу отсрочили 774 103 лицам, а 24 717 человек были освобождены от призыва.



Конкретнее, согласно предоставленной агентству статистике, среди лиц, чей призыв в армию был отсрочен на основании священнослужения или учебы в духовной семинарии, 21 были православными; 15 - мусульманами; 330 - свидетелями Иеговы; 36 324 - "Гирчи - Библейская свобода"; 2106 - катакомбная церковь (Андриадзе); 41 – другие.



Кроме того, за 7 лет больше всего - в 286 673 случаях отсрочку от призыва в армию получили лица, имеющие статус студентов.



Что касается других оснований отсрочки военной службы, то статистика такова: 154 178 – ограниченно пригодны; 152 822 – единственные сыновья; 25 834 - имеют одного ребенка - сроком до 3 лет; имеют двух и более детей - 16 879; школьники (до 20 лет) - 13 566; состояние здоровья (сроком до 1 года) - 13 393; оплатили пошлину (2000 лари) - 5065; профессиональные студенты - 3 627; кормилец, поддерживающий - 1 473; в отношении лица ведется уголовное преследование - 860; отсрочено премьер-министром - 842; имеет несовершеннолетнего брата / сестру - 372; работает учителем или врачом в селе - 337.



Для сведения, в парламенте инициирован «Кодекс обороны», подготовленный Министерством обороны Грузии, который предусматривает ряд новшеств. Одним из важных новшеств является то, что прохождение обязательной воинской службы будет осуществляться только в системе Минобороны.



Кроме того, с учетом проекта, духовное лицо больше не сможет пользоваться правом отсрочки призыва на обязательную военную службу - духовное лицо будет подлежать призыву на невоенную альтернативную трудовую службу.





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