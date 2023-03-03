

Начато расследование возможного превышения полномочий отдельными сотрудниками МВД на акции у парламента

03.03.2023 19:38





Специальная следственная служба начала расследование факта возможного превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками МВД во время вчерашнего митинга перед парламентом.



«3 марта 2023 года Специальная следственная служба начала расследование по факту возможного превышения служебных полномочий отдельными сотрудниками МВД Грузии 2 марта 2023 года в г. Тбилиси в отношении отношении участников акции протеста, состоявшейся у здания парламента Грузии в г. Тбилиси, Б.Г. и Н.Н», — говорится в заявлении МВД.



В заявлении отмечается, что Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования.







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